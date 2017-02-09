Ноубл: После ухода Пайета игроки «Вест Хэма» снова обрели счастье

«Очевидно, что уход Пайета расстроил команду и главного тренера Славена Билича. Димитри оказывал большое влияние на команду и был важным человеком в раздевалке. Игроки любили его. Это было сложное время, но теперь оно позади, а мы снова обрели счастье. Думаю, в этом заслуга нашего тренера. Он не хотел избавляться от Пайета, но хотел избавиться от ситуации, которая сложилась в связи с уходом француза. Нам нужно было с этим смириться, а лучшим помощником в этой ситуации могут быть только победы в матчах», — цитирует Ноубла Sky Sports.