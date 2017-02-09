Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28722832/
9 февраля 2017, 21:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ноубл: После ухода Пайета игроки «Вест Хэма» снова обрели счастье

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Марк Ноубл сообщил, что уход полузащитника Димитри Пайета в «Марсель» этой зимой отразился на команде, однако при помощи главного тренера Славена Билича ситуация изменилась в лучшую сторону.

«Очевидно, что уход Пайета расстроил команду и главного тренера Славена Билича. Димитри оказывал большое влияние на команду и был важным человеком в раздевалке. Игроки любили его. Это было сложное время, но теперь оно позади, а мы снова обрели счастье. Думаю, в этом заслуга нашего тренера. Он не хотел избавляться от Пайета, но хотел избавиться от ситуации, которая сложилась в связи с уходом француза. Нам нужно было с этим смириться, а лучшим помощником в этой ситуации могут быть только победы в матчах», — цитирует Ноубла Sky Sports.

Вест Хэм Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России