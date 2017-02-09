Бывший полузащитник «Слована» на просмотре в «Актобе»

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Украинский полузащитник Евгений Будник находится в Турции, где он проходит просмотр в «Актобе». Последним клубом украинца был белорусский клуб «Динамо» из Минска. В чемпионате Беларуси Будник провёл 11 матчей, где отметился тремя голами.



Также в карьере полузащитника были такие клубы, как «Ворскла», «Металлист» и «Арсенал». Сезон 2014 года Будник провёл в аренде у словацкого клуба «Слован» из города Либерец. В составе «Ворсклы» футболист провёл 33 встречи и забил шесть голов.