Английский парламент выразил вотум недоверия FA
Английский парламент выразил футбольной ассоциации Англии неформальный вотум недоверия, сообщает BBC.
Шесть месяцев назад футбольной ассоциации Англии было рекомендовано уделять больше внимания болельщикам и массовому футболу, провести диверсификацию руководства, больше доверять женщинам и разбавить доминирование
Парламентарии предупредили ассоциацию о необходимости модернизации. Если она не послушается, то не досчитается € 35−45 млн из государственного бюджета. Кроме того, члены парламента предупредили FA о готовности предпринять решительные действия, если изменений так и не последует.
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