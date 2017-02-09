Английский парламент выразил вотум недоверия FA

Шесть месяцев назад футбольной ассоциации Англии было рекомендовано уделять больше внимания болельщикам и массовому футболу, провести диверсификацию руководства, больше доверять женщинам и разбавить доминирование Премьер-лиги. Однако с тех пор ситуация не изменилась.



Парламентарии предупредили ассоциацию о необходимости модернизации. Если она не послушается, то не досчитается € 35−45 млн из государственного бюджета. Кроме того, члены парламента предупредили FA о готовности предпринять решительные действия, если изменений так и не последует.