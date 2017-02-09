Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28722726/
9 февраля 2017, 21:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Английский парламент выразил вотум недоверия FA

Английский парламент выразил футбольной ассоциации Англии неформальный вотум недоверия, сообщает BBC.

Шесть месяцев назад футбольной ассоциации Англии было рекомендовано уделять больше внимания болельщикам и массовому футболу, провести диверсификацию руководства, больше доверять женщинам и разбавить доминирование Премьер-лиги. Однако с тех пор ситуация не изменилась.

Парламентарии предупредили ассоциацию о необходимости модернизации. Если она не послушается, то не досчитается € 35−45 млн из государственного бюджета. Кроме того, члены парламента предупредили FA о готовности предпринять решительные действия, если изменений так и не последует.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России