Бельгийский нападающий на просмотре в «Шахтере»
Молодой бельгийский нападающий Алессио Аллегрия находится на просмотре в карагандинском «Шахтере», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Как стало известно порталу KazFootball.kz, на просмотре в карагандинском «Шахтёре» сейчас находится молодой бельгийский игрок Алессио Аллегрия. 21-летний нападающий начинал свою карьеру в клубе «Вестерло», где он прошёл через все юношеские команды. Но
Последним клубом форварда был бельгийский «АСВ Гел», команда из второго дивизиона чемпионата страны, где он забил 9 мячей за сезон. В сегодняшнем товарищеском матче «Шахтёра» против украинского клуба «Ильичевец», на 44 минуте встречи Алессио отметился голом.
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