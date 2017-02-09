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9 февраля 2017, 21:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Бельгийский нападающий на просмотре в «Шахтере»

Молодой бельгийский нападающий Алессио Аллегрия находится на просмотре в карагандинском «Шахтере», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Молодой бельгийский нападающий <span class=error>Алессио</span> <span class=error>Аллегрия</span> находится на просмотре в карагандинском Шахтере сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Как стало известно порталу KazFootball.kz, на просмотре в карагандинском «Шахтёре» сейчас находится молодой бельгийский игрок Алессио Аллегрия. 21-летний нападающий начинал свою карьеру в клубе «Вестерло», где он прошёл через все юношеские команды. Но из-за сильной конкуренции, футболист не смог занять своё место в основной команде.

Последним клубом форварда был бельгийский «АСВ Гел», команда из второго дивизиона чемпионата страны, где он забил 9 мячей за сезон. В сегодняшнем товарищеском матче «Шахтёра» против украинского клуба «Ильичевец», на 44 минуте встречи Алессио отметился голом.

Шахтер Кг
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