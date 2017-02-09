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9 февраля 2017, 21:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер призвал болельщиков «Арсенала» брать пример с фанатов «Тоттенхэма»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер призвал поклонников команды брать пример с фанатов «Тоттенхэм Хотспур», который является принципиальным соперником «канониров».

Главный тренер Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> призвал поклонников команды брать пример с фанатов Тоттенхэм Хотспур который является принципиальным соперником канониров. Увеличить
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«Конечно, наши фанаты преданны и, как и я, полны надежд, но я не до конца их понимаю. Ты не можешь быть болельщиком со вторника, если уже в субботу не поддерживаешь команду. Это бессмысленно. Все клубы, с которыми мы боремся, будь то “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” или “Ливерпуль”, также имеют большие ожидания и свою богатую историю. Мы ведём борьбу и должны быть едины, в противном случае у нас не будет шансов на успех. Посмотрите на “Тоттенхэм”: все в борьбе и готовы поддерживать свою команду до конца. Мы должны делать то же самое, даже после двух неудачных игр подряд», — цитирует Венгера Sky Sports.

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