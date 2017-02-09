Представитель Кураньи: Как Кевин оказался в Бресте? Он отправился в поездку со своим другом Шпилевским

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Как Кураньи оказался в расположении брестского «Динамо»?

Он отправился в поездку со своим другом белорусом Николаем Шпилевским. Кевин хочет быть в форме. По этой причине он тренируется с брестским «Динамо».

Представители брестского «Динамо» заявляют о том, что хотели бы видеть Кевина в команде, но для заключения контракта должно многое сойтись. Кураньи в Беларуси — это реально?

Нет, я так не думаю, — как передает by.tribuna.com, сказал Кнаппенбергер.