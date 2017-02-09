Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28722613/
9 февраля 2017, 21:08 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Представитель Кураньи: Как Кевин оказался в Бресте? Он отправился в поездку со своим другом Шпилевским

Пресс-менеджер форварда Кевина Кураньи Юрген Кнаппенбергер рассказал о том, как футболист оказался в брестском «Динамо», где проводит с клубом тренировки.

<nobr>Пресс-менеджер</nobr> форварда <span class=error>Кевина</span> <span class=error>Кураньи</span> <span class=error>Юрген</span> Кнаппенбергер рассказал о том как футболист оказался в брестском Динамо где проводит с клубом тренировки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как Кураньи оказался в расположении брестского «Динамо»?

Он отправился в поездку со своим другом белорусом Николаем Шпилевским. Кевин хочет быть в форме. По этой причине он тренируется с брестским «Динамо».

Представители брестского «Динамо» заявляют о том, что хотели бы видеть Кевина в команде, но для заключения контракта должно многое сойтись. Кураньи в Беларуси — это реально?

Нет, я так не думаю, — как передает by.tribuna.com, сказал Кнаппенбергер.

Динамо Брс
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

На грани фола

На грани фола

Жизнь — как лестницы каприз: кто-то вверх, а кто-то вниз. Год назад главный тренер брестских динамовцев Сергей Ковальчук собирал состав на сезон по командам второго белорусского дивизиона, а сегодня на правах клубного спортивного директора предлагает контракт серебряному призеру чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии Кевину Кураньи.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ