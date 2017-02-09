Представитель Кураньи: Как Кевин оказался в Бресте? Он отправился в поездку со своим другом Шпилевским
Пресс-менеджер форварда Кевина Кураньи Юрген Кнаппенбергер рассказал о том, как футболист оказался в брестском «Динамо», где проводит с клубом тренировки.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как Кураньи оказался в расположении брестского «Динамо»?
Он отправился в поездку со своим другом белорусом Николаем Шпилевским. Кевин хочет быть в форме. По этой причине он тренируется с брестским «Динамо».
Представители брестского «Динамо» заявляют о том, что хотели бы видеть Кевина в команде, но для заключения контракта должно многое сойтись. Кураньи в Беларуси — это реально?
Нет, я так не думаю, — как передает by.tribuna.com, сказал Кнаппенбергер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter