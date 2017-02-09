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9 февраля 2017, 20:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» подтвердил трансфер Эрнанеса в «Хэбэй Чайна Форчун»

«Ювентус» официально объявил об уходе полузащитника Эрнанеса в «Хэбэй Чайна Форчун».

Сумма трансфера составила € 10 млн, включая бонусы, активация которых будет зависеть от статистики игрока.

«Спасибо за всё, Эрнанес. Удачи в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы туринцев.

Хавбек перешёл в «Юве» из «Интера» в 2015 году. В текущем сезоне бразилец провёл 10 матчей в чемпионате Италии и забил 1 гол.

Ювентус
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