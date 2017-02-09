«Ювентус» подтвердил трансфер Эрнанеса в «Хэбэй Чайна Форчун»
«Ювентус» официально объявил об уходе полузащитника Эрнанеса в «Хэбэй Чайна Форчун».
Сумма трансфера составила € 10 млн, включая бонусы, активация которых будет зависеть от статистики игрока.
«Спасибо за всё, Эрнанес. Удачи в будущем», — говорится в сообщении
Хавбек перешёл в «Юве» из «Интера» в 2015 году. В текущем сезоне бразилец провёл 10 матчей в чемпионате Италии и забил 1 гол.
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