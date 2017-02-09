Деньги на ветер. Ребров, Жо и Ниасс — худшие покупки клубов АПЛ
Портал ESPN составил рейтинг лучших и худших приобретений, сделанных клубами английской
премьер-лиги. В него вошли и несколько игроков, хорошо знакомых нам по РФПЛ.
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«Советский спорт» рассказывает о трансферных удачах и провалах семи на данный момент сильнейших команд АПЛ.
«ЧЕЛСИ».
Лучшее приобретение: Фрэнк Лэмпард.
Полузащитник, перешедший в 2001 году из «Вест Хэма», стал легендой «синих». Лэмпард — лучший бомбардир в истории «Челси» (211 голов в 649 матчах). Он выиграл 11 трофеев в составе лондонцев и именно он был капитаном «Челси» в победном финале Лиги чемпионов с «Баварией», первым подняв над головой «ушастый» кубок.
Худшее приобретение: Уинстон Богард.
Голландский защитник, купленный из «Барселоны», подписал с «Челси» четырехлетний контракт с зарплатой в 10 миллионов фунтов. Но за четыре года сыграл за «синих» только 12 матчей. При этом Богард отказывался переходить в другой клуб, где мог бы играть регулярно, говоря, что честно отработает свой контракт. Действительно, он не пропускал ни одной тренировки, правда, под занавес тренироваться Богарду приходилось уже с юношеским составом «Челси».
«АРСЕНАЛ».
Лучшее приобретение: Тьерри Анри.
Худшее приобретение: Жервиньо.
«Арсенал» мог бы купить партнера Жервиньо по французскому «Лиллю» Эдена Азара, но предпочел ивуарийца. И это — одна из главных ошибок Арсена Венгера на трансферном рынке. Жервиньо получил красную карточку в первом же матче в
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД».
Лучшее приобретение: Эрик Кантона.
Кто знает, как бы сложилась современная история «МЮ», не купи в ноябре 1992 года Алекс Фергюсон у «Лидса» Кантона. Всего за 1,2 миллиона фунтов. Болельщики «Юнайтед» до сих пор называют француза «Королем», и никак иначе.
Худшее приобретение: Бебе.
Вы не помните такого футболиста? Неудивительно — за «МЮ» он сыграл всего два матча. При том, что «Юнайтед» заплатил в 2010 году за бразильского форварда португальской «Витории» 7,2 миллиона фунтов. А спустя два года обстоятельствами этого трансфера заинтересовалась полиция, так что «МЮ» пришлось разбираться и с этим.
«МАНЧЕСТЕР СИТИ».
Лучшее приобретение: Яя Туре.
Ивуариец стал тем звеном, которого уже немало вложившемуся в усиление состава «Сити» не хватало для больших побед. Он забил победный гол в финале Кубка Англии-2011, принеся клубу первый за 30 лет трофей. И именно он на пару с Венсаном Компани привел «Сити» в чемпионству в 2014-м, забив 20 голов — феноменальный результат для центрального полузащитника.
Худшее приобретение: Жо.
За бразильца «Сити» отдал 19 миллионов фунтов. Взамен получил три гола в 15 матчах, после чего начались хождения по арендам. Явно не тот результат, которого от него ждали. В общем, Жо — прекрасный пример денег, выброшенных на ветер.
«ЛИВЕРПУЛЬ».
Лучшее приобретение: Кенни Далглиш.
Странный выбор. Далглиш, конечно, живая легенда, человек, выигрывавший с «Ливерпулем» чемпионат и как игрок, и как тренер. В 1977 году «красные» отдали за него «Селтику» 440 тысяч фунтов — британский трансферный рекорд, и эти деньги полностью окупились. Но, поскольку рейтинг охватывает в основном эпоху
Худшее приобретение: Эль Хаджи Диуф.
Летом 2002-го «Ливерпуль» мог купить Николя Анелька, но вместо этого выложил 10 миллионов за блеснувшего на чемпионате мира сенегальца. Диуф ругался с партнерами, соперниками и болельщиками, и за два года забил только три гола в чемпионате Англии.
«ТОТТЕНХЭМ».
Лучшее приобретение: Гарет Бэйл.
В 2007 году «Тоттенхэм» купил у «Саутгемптона» за 10 миллионов фунтов щуплого левого защитника. Спустя шесть лет тот вырос в одного из лучших атакующих хавбеков мира, а его левая нога наводила ужас на всех вратарей
Худшее приобретение: Сергей Ребров.
В 2000 году украинец стал самым дорогим приобретением «шпор» в истории — «Тоттенхэм» заплатил за форварда 11 миллионов фунтов. Но ничего, кроме разочарования, не получил. Ребров забил в
«ЭВЕРТОН».
Лучшее приобретение: Микель Артета.
Малоизвестный испанский полузащитник, купленный всего за два миллиона фунтов, стал в «Эвертоне» одним из лучших хавбеков
Худшее приобретение: Бай Умар Ниасс.
13,5 миллиона фунтов (17 миллионов евро). И всего 142 минуты, сыгранные за «ирисок» в
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