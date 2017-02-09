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9 февраля 2017, 20:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Почеттино: Клопп — опытный и умный тренер

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поддержал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который в последнее время подвергается критике в связи с плохими результатами команды.

«Клопп — опытный и умный тренер. “Ливерпуль” великолепно подготовлен физически, и у всех команд Юргена отличный баланс. Футбол так устроен, что если ты выигрываешь, то тебя называют гением, а если нет — приходится слышать критику. Важно, несмотря ни на что, верить в свои методы работы, и тогда можно рассчитывать на большие успехи», — цитирует Почеттино Mirror.

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