«Клопп — опытный и умный тренер. “Ливерпуль” великолепно подготовлен физически, и у всех команд Юргена отличный баланс. Футбол так устроен, что если ты выигрываешь, то тебя называют гением, а если нет — приходится слышать критику. Важно, несмотря ни на что, верить в свои методы работы, и тогда можно рассчитывать на большие успехи», — цитирует Почеттино Mirror.