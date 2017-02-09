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9 февраля 2017, 20:17 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Итальянский клуб установил уникальное достижение

В матче Серии А «Милан» одержал минимальную гостевую победу над «Болоньей» — 0:1.

В матче Серии А Милан одержал минимальную гостевую победу над Болоньей — 0:1. Увеличить
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Уникальность победы заключается в том, что россо-нери по ходу матча остались вдевятером, сообщает «Корреспондент.net».

На 36-ой минуте красную карточку получил Палетта, а на 59-ой минуте был удален Куцка.

Играя в меньшинстве, «Милан» сумел забить гол на 89-ой минуте, отличился Марио Пашалич.

«Милан» стал первой командой, которая вдевятером сумела выиграть матч чемпионата Италии против 11 соперников.

Подробная статистика чемпионата ведется с сезона 1994/95, а ранее такие случаи не фиксировались.

Фото: 10-TOP.info.

8.02.2017 22:45 Зрители 23863 основной раунд: 18-й тур Renato Dall'Ara
Болонья 0:1 Милан
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Донадони Винченцо Монтелла
Голы
80 Марио Пашалич (Ж. Деулофеу) 89′
Составы
Анжелу Да Коста 1
Эмиль Крафт 4
Доменико Майетта 20
47′ Симоне Верди 9
Ладислав Крейчи 11
90+2′ Адам Надь 16
90+5′ Блерим Джемаили 31
Маттиа Дестро 10
18′ 77′ Ибраима Мбай 15
Василис Торосидис 35
45′ 62′ Даниэле Гастальделло 28
Бруно Петкович 21
80′ Эрик Пульгар 5
Федерико Вивиани 6
99 Джанлуиджи Доннарумма
20 Иньяцио Абате 23′
21 Леонель Ванджони 71′
29 Габриэль Палетта 18′ 36′
7 Жерар Деулофеу
33 Юрай Куцка 53′ 59′
80 Марио Пашалич
8 Хесус Хоакин Сусо
13 Алессио Романьоли 31′
17 Кристиан Сапата
73 Мануэль Локателли 45′
15 Густаво Гомес
70 Карлос Бакка 62′
16 Андреа Поли
Статистика
5 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 4
7 Угловые 9
13 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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