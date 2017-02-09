Итальянский клуб установил уникальное достижение
В матче Серии А «Милан» одержал минимальную гостевую победу над «Болоньей» — 0:1.
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Уникальность победы заключается в том, что
На 36-ой минуте красную карточку получил Палетта, а на 59-ой минуте был удален Куцка.
Играя в меньшинстве, «Милан» сумел забить гол на 89-ой минуте, отличился Марио Пашалич.
«Милан» стал первой командой, которая вдевятером сумела выиграть матч чемпионата Италии против 11 соперников.
Подробная статистика чемпионата ведется с сезона 1994/95, а ранее такие случаи не фиксировались.
Фото: 10-TOP.info.
|8.02.2017 22:45
|Зрители 23863
|основной раунд: 18-й тур
|Renato Dall'Ara
Главные тренеры
|Роберто Донадони
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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