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9 февраля 2017, 20:10 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Брестское «Динамо» уступило загребским одноклубникам, Кевин Кураньи вышел на 86-й минуте

Проводящее сбор в Турции брестское «Динамо» в товарищеском матче уступило загребским одноклубникам — 0:1. Единственный мяч забил Армин Ходжич, отличившийся на 24-й минуте. Находящийся в расположении белорусского клуба немецкий нападающий Кевин Кураньи вышел на замену на 86-й минуте.

Проводящее сбор в Турции брестское Динамо в товарищеском матче уступило загребским одноклубникам — 0:1. Единственный мяч забил <span class=error>Армин</span> <span class=error>Ходжич</span> отличившийся на 24-й минуте. Находящийся в расположении белорусского клуба немецкий нападающий <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Кураньи</span> вышел на замену на 86-й минуте. Увеличить
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ДИНАМО Бр — ДИНАМО З — 0:1
ДИНАМО Бр: Малерб, Витус, Гавривлович, Лебедев (Аврамия, 61), Алисейко, Букаткин, Легчилин (Седько, 61), Герман (Побудей, 73), Торрес (Чиж, 61), Осучукву (Демешко, 71), Фамейе (Кураньи, 86).
ГОЛ: 0:1 — Ходжич (24).

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