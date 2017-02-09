Брестское «Динамо» уступило загребским одноклубникам, Кевин Кураньи вышел на 86-й минуте
Проводящее сбор в Турции брестское «Динамо» в товарищеском матче уступило загребским одноклубникам — 0:1. Единственный мяч забил Армин Ходжич, отличившийся на 24-й минуте. Находящийся в расположении белорусского клуба немецкий нападающий Кевин Кураньи вышел на замену на 86-й минуте.
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ДИНАМО Бр — ДИНАМО З — 0:1
ДИНАМО Бр: Малерб, Витус, Гавривлович, Лебедев (Аврамия, 61), Алисейко, Букаткин, Легчилин (Седько, 61), Герман (Побудей, 73), Торрес (Чиж, 61), Осучукву (Демешко, 71), Фамейе (Кураньи, 86).
ГОЛ: 0:1 — Ходжич (24).
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