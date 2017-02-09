«Шахтер» уверенно одолел «Ильичевец»
Сегодня «Шахтер» провел свой первый товарищеский матч на втором
учебно-тренировочном сборе в Анталии.
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Счет в матче был открыт словацким полузащитником Юлиусом Сзоке на 27-ой минуте. Под занавес первой половины игры бельгийский 21-летний нападающий Алессио, находящийся на просмотре, удвоил преимущество карагандинской команды и установил в матче окончательный счет — 2:0.
«Шахтер» — «Ильичевец» 2:0 (2:0)
Голы: Сзоке 27 (1:0), Алессио 44 (2:0)
«Шахтер»: Шацкий, Пикалкин (Габышев 45), Тарасов, Кадио, Мангуткин (Айегбуси 45) (Пикалкин) (Алимбаев 85), Сзоке (Стоянович 45), Скорых (Орал 80), Зошак (Зубович 45), Станоевич (Адилов 70), Хайруллин (Васильев 45), Алессио (Путинцев 70)
09 февраля. Анталия.