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9 февраля 2017, 20:09 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» уверенно одолел «Ильичевец»

Сегодня «Шахтер» провел свой первый товарищеский матч на втором учебно-тренировочном сборе в Анталии.

Сегодня Шахтер провел свой первый товарищеский матч на втором <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в <span class=error>Анталии</span>. Увеличить
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В роли спарринг-партнера «горняков» выступил украинский «Ильичевец». Команда из Мариуполя на данный момент занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги Украины — втором по силе чемпионате страны. После 20 сыгранных матчей «Ильичевец» набрал 48 очков и познал горечь поражений только два раза. Год назад на турецких сборах «Шахтер» уже встречался с этой командой, тогда победитель выявлен не был — 2:2.

Счет в матче был открыт словацким полузащитником Юлиусом Сзоке на 27-ой минуте. Под занавес первой половины игры бельгийский 21-летний нападающий Алессио, находящийся на просмотре, удвоил преимущество карагандинской команды и установил в матче окончательный счет — 2:0.

«Шахтер» — «Ильичевец» 2:0 (2:0)
Голы: Сзоке 27 (1:0), Алессио 44 (2:0)
«Шахтер»: Шацкий, Пикалкин (Габышев 45), Тарасов, Кадио, Мангуткин (Айегбуси 45) (Пикалкин) (Алимбаев 85), Сзоке (Стоянович 45), Скорых (Орал 80), Зошак (Зубович 45), Станоевич (Адилов 70), Хайруллин (Васильев 45), Алессио (Путинцев 70)
09 февраля. Анталия.

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