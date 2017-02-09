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9 февраля 2017, 20:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Футболист из Уральска третий год учится в академии «Крузейро»

В Уральск на каникулы приехал 17-летний воспитанник «Акжайыка» Дамир Жанбаев. Он в числе 26 казахстанцев учится в академии футбола «Крузейро», где воспитывался знаменитый футболист Роналдо, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В Уральск на каникулы приехал 17-летний воспитанник Акжайыка <span class=error>Дамир</span> <span class=error>Жанбаев</span>. Он в числе 26 <span class=error>казахстанцев</span> учится в академии футбола Крузейро где воспитывался знаменитый футболист <span class=error>Роналдо</span> сообщает корреспондент портала Мой ГОРОД. Увеличить
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Дамир Жанбаев попал в Бразилию в 2014 году. В академию «Крузейро» отбор осуществлялся в Алматы. Дамир — единственный молодой футболист из нашей области, кому выпала честь учиться в самой футбольной стране мира.

— Я с 8 лет занимаюсь футболом. Амплуа — полузащитник. В академии футбола «Крузейро» созданы очень хорошие условия. Там есть 4 футбольных поля. Мы питаемся пять раз в день. Живем в двухместных номерах. Нас возят на шопинг в торговые центры. Школьные предметы изучаем вечером, — говорит Дамир Жанбаев.

В Бразилии поначалу юному футболисту приходилось нелегко. Перемена климата и двухразовые ежедневные тренировки стали для Дамира новым испытанием.

— В Бразилии все живут футболом. В городе Белу-Оризонти, где мы тренируемся, насчитывается три профессиональных клуба — «Крузейро», «Атлетико Минейро» и «Америка Минейро». Всего в городе около 300 клубов, в которых играют представители колледжей, районов и даже семей. Моя мечта — стать профессиональным футболистом и выступать за сборную Казахстана, — отметил спортсмен.

Большие надежды на Дамира возлагают тренеры уральского «Акжайыка». Они отмечают его упорство и твердость характера.

— Во всех матчах «Крузейро» уралец играет в основном составе. Бразильские тренеры отмечают прогресс футболиста. У него большое будущее, — говорит тренер молодежных сборных ФК «Акжайык» Виктор Каблов.

Дамир Жанбаев пробудет в Уральске до марта. Затем он направится вновь в далекую Бразилию.

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