Сарри готов подать в суд на газету, написавшую о его переговорах с «Ювентусом»

«Газета утверждает, что я уже встречался с представителями “Ювентуса”. Поговорю с юристами, и мы посмотрим, есть ли основания для иска. Данная информация абсолютно лжива. Буду думать над подачей в суд», — цитирует Сарри Football Italia.



На текущий момент «Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии А, а «Наполи» занимает третье место, отставая от туринцев на девять очков.