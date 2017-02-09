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9 февраля 2017, 18:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сарри готов подать в суд на газету, написавшую о его переговорах с «Ювентусом»

Наставник «Наполи» Маурицио Сарри жёстко отреагировал на статью в газете Il Tempo о том, что он провёл переговоры с «Ювентусом» и может возглавить туринскую команду.

«Газета утверждает, что я уже встречался с представителями “Ювентуса”. Поговорю с юристами, и мы посмотрим, есть ли основания для иска. Данная информация абсолютно лжива. Буду думать над подачей в суд», — цитирует Сарри Football Italia.

На текущий момент «Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии А, а «Наполи» занимает третье место, отставая от туринцев на девять очков.

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