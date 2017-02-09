Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28720966/
9 февраля 2017, 18:29 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

«Лех» согласился отпустить защитника в «Динамо»

Защитник сборной Венгрии и польского «Леха» Томаш Кадар в ближайшее время станет игроком киевского «Динамо».

Защитник сборной Венгрии и польского <span class=error>Леха</span> <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Кадар</span> в ближайшее время станет игроком киевского Динамо Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщил польский журналист Кшиштоф Срокош, сообщает «РБК-Украина».

«Динамо» с начала января ведет переговоры с «Лехом». Но диалог между клубами не клеился, что чуть не привело к срыву трансфера.

Сам игрок согласился на переезд в столицу Украины.

Ранее «Динамо» подписало контракт с сербским защитником Александаром Пантичем.

Фото: «РБК-Украина».

Лех
Новости Матчи Состав
Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Президент Ла Лиги встретился с послом Украины в Испании по ситуации с Зозулей

Президент Ла Лиги встретился с послом Украины в Испании по ситуации с Зозулей

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас встретился с послом Украины в Испании Анатолием Щербой, чтобы обсудить ситуацию, которая возникла с украинским нападающим Романом Зозулей, права на которого принадлежат «Бетису».
Еще 7 новостей  Все новости
9 февраля

Специалисты выяснили, по каким дням снятся вещие сны

Медики сообщили, какое заболевание вызывает чрезмерная любовь к кофе

Какая работа приводит к бесплодию, выяснили специалисты