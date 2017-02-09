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9 февраля 2017, 18:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» принесла официальные извинения «РБ Лейпциг»

Дортмундская «Боруссия» опубликовала официальное заявление в связи с инцидентами, которые произошли перед матчем 19-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (1:0).

Руководители клубов провели встречу, во время которой была подчёркнута недопустимость оскорбительных баннеров и нападений фанатов. «Боруссия» принесла извинения и пообещала сделать всё возможное, чтобы виновные были наказаны. Оба клуба будут тесно сотрудничать, уважительно относиться друг к другу и стремиться не допустить повторения инцидентов.

Около 400 фанатов «Боруссии» пытались остановить автобус с футболистами «Лейпцига». Благодаря действиям полиции сделать это не удалось, после чего хулиганы переключили своё внимание на болельщиков гостей, направлявшихся на стадион. Фанаты «Боруссии» напали на них, в том числе женщин и детей, забросав их бутылками и камнями.

Боруссия Д
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