Дортмундская «Боруссия» принесла официальные извинения «РБ Лейпциг»

Руководители клубов провели встречу, во время которой была подчёркнута недопустимость оскорбительных баннеров и нападений фанатов. «Боруссия» принесла извинения и пообещала сделать всё возможное, чтобы виновные были наказаны. Оба клуба будут тесно сотрудничать, уважительно относиться друг к другу и стремиться не допустить повторения инцидентов.



Около 400 фанатов «Боруссии» пытались остановить автобус с футболистами «Лейпцига». Благодаря действиям полиции сделать это не удалось, после чего хулиганы переключили своё внимание на болельщиков гостей, направлявшихся на стадион. Фанаты «Боруссии» напали на них, в том числе женщин и детей, забросав их бутылками и камнями.