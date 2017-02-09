Турнир в Витебске. «Нафтан» разгромил «Витебск"-2
Новополоцкий «Нафтан» на стартовавшем 9 февраля турнире в Витебске одержал крупную победу над «Витебском"-2 — 4:0.
НАФТАН — ВИТЕБСК-2 — 4:0
НАФТАН: Аснин (Каминский, 46) — Шевчук, Пузевич, Лозко, Плясунов — Лавал (Теплов, 46), Штыгель — Земко, Павлов, Беликов (Белый, 46) — Шрейтор (Грибовский, 46).
ГОЛЫ: 1:0 — Шрейтор (21). 2:0 — Шрейтор (26). 3:0 — Шрейтор (27). 4:0 — Грибовский (76).
В первом матче соревнований «Витебск» разошелся миром с гомельским «Локомотивом» (Д2) — 1:1.
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