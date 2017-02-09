Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28720745/
9 февраля 2017, 18:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Отец Месси сегодня встретится с руководством «Барселоны»

Хорхе Месси, отец нападающего Лионеля Месси, сегодня, 9 февраля, прибудет в Каталонию для переговоров о новом контракте между его сыном и «Барселоной», утверждает Sport.es.

Стороны близки к достижению соглашения, и по итогам сегодняшней встречи могут быть улажены последние детали договора звёздного футболиста. Хорхе в последний раз был в Барселоне в декабре 2016 года, но тогда он не встречался с руководством сине-гранатовых, поскольку клуб не был готов сделать конкретное предложение. Нынешний контракт Лионеля истекает уже в 2018 году, и продление договора — одна из приоритетных задач каталонцев.

В текущем сезоне Примеры Месси провёл 18 матчей, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России