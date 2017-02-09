Отец Месси сегодня встретится с руководством «Барселоны»
Хорхе Месси, отец нападающего Лионеля Месси, сегодня, 9 февраля, прибудет в Каталонию для переговоров о новом контракте между его сыном и «Барселоной», утверждает Sport.es.
Стороны близки к достижению соглашения, и по итогам сегодняшней встречи могут быть улажены последние детали договора звёздного футболиста. Хорхе в последний раз был в Барселоне в декабре 2016 года, но тогда он не встречался с руководством
В текущем сезоне Примеры Месси провёл 18 матчей, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.
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