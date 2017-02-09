Отец Месси сегодня встретится с руководством «Барселоны»

Стороны близки к достижению соглашения, и по итогам сегодняшней встречи могут быть улажены последние детали договора звёздного футболиста. Хорхе в последний раз был в Барселоне в декабре 2016 года, но тогда он не встречался с руководством сине-гранатовых, поскольку клуб не был готов сделать конкретное предложение. Нынешний контракт Лионеля истекает уже в 2018 году, и продление договора — одна из приоритетных задач каталонцев.



В текущем сезоне Примеры Месси провёл 18 матчей, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.