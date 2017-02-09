Полузащитник «Полтавы» и воспитанник киевского «Динамо» проходят просмотр в гродненском «Немане»
На просмотр в гродненский «Неман» прибыли легионеры из Украины. Ими оказались 22-летний полузащитник «Полтавы» Никита Коновалов и 19-летний воспитанник киевского «Динамо» Владислав Сотник. Последний в минувшем сезоне уже проходил смотрины в гродненской команде.
Оба футболиста уже приняли участие в матче против жодинского «Торпедо» (0:1). Никита Коновалов выступал за «Севастополь», «Севастополь-2», донецкий «Олимпик», грузинскую «Гурию», «Арсенал-Киевщину», а также «Полтаву». В сезоне-2016 хавбек провел пять матчей за команду второго украинского дивизиона. Отметим, что игрок является сыном известного украинского футболиста Сергея Коновалова.
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