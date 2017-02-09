Полузащитник «Полтавы» и воспитанник киевского «Динамо» проходят просмотр в гродненском «Немане»

Оба футболиста уже приняли участие в матче против жодинского «Торпедо» (0:1). Никита Коновалов выступал за «Севастополь», «Севастополь-2», донецкий «Олимпик», грузинскую «Гурию», «Арсенал-Киевщину», а также «Полтаву». В сезоне-2016 хавбек провел пять матчей за команду второго украинского дивизиона. Отметим, что игрок является сыном известного украинского футболиста Сергея Коновалова.