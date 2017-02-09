Клаудио Раньери: Марез лучше меня знает о своей результативности

«Возможно, он не понимает, почему я говорю: «Эй, ты Рияд Марез, лучший игрок Африки. Все знают о тебе, и все хотят остановить тебя. Поэтому важно, чтобы тры принимал правильные решения для себя и партнеров».

Вот и сегодня он спросил: «Нужно ли мне что-то менять. — Нет, ты все делаешь хорошо. Если ты включаешь, ты меняешь игру команды».

Он расстроен. Он лучше меня знает о голах, передачах и обо всем другом. Он забил очень много голов в прошлом сезоне. Сейчас у него это не получается. И конечно, он разочарован, — приводит Daily Mail слова Раньери.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего алжирца три гола и три результативные передачи в 22 матчах премьер-лиги.

«Лестер» занимает 16-е место, опережая на одно очко находящийся в зоне вылета «Халл».