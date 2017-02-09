Confidencial: Испанский футбол почти год живет без допинг-контроля
МАДРИД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Футболисты испанских турниров почти год не проходили
допинг-контроль. Об этом сообщает газета Confidencial.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По ее информации, Испания не изменила свои нормы по контролю за допингом, чего требовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В результате WADA приняло решение отстранить от выполнения обязанностей Испанское агентство по защите здоровья в спорте — ведомство, которое на национальном уровне ответственно за реализацию данного контроля.
Таким образом, испанское агентство не может провести
Это означает, что чемпионат Испании и Кубок Испании по футболу находятся в состоянии, когда ни одна международная организация не может провести
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter