Confidencial: Испанский футбол почти год живет без допинг-контроля

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По ее информации, Испания не изменила свои нормы по контролю за допингом, чего требовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В результате WADA приняло решение отстранить от выполнения обязанностей Испанское агентство по защите здоровья в спорте — ведомство, которое на национальном уровне ответственно за реализацию данного контроля.

Таким образом, испанское агентство не может провести допинг-тесты, а те немногочисленные проверки, которые орган все-таки реализовал в течение последнего года, не имели силы. При этом, как подчеркивает газета, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уполномочены осуществлять контроль лишь на соревнованиях, организаторами которых они являются, то есть чемпионате мира по футболу в случае с ФИФА, Лиге чемпионов и Лиге Европы в случае с УЕФА.