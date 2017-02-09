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9 февраля 2017, 17:39 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Confidencial: Испанский футбол почти год живет без допинг-контроля

МАДРИД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Футболисты испанских турниров почти год не проходили допинг-контроль. Об этом сообщает газета Confidencial.

Испания не изменила свои нормы по контролю за допингом в результате <span class=error>WADA</span> приняло решение отстранить от выполнения обязанностей Испанское агентство по защите здоровья в спорте. Увеличить
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По ее информации, Испания не изменила свои нормы по контролю за допингом, чего требовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В результате WADA приняло решение отстранить от выполнения обязанностей Испанское агентство по защите здоровья в спорте — ведомство, которое на национальном уровне ответственно за реализацию данного контроля.

Таким образом, испанское агентство не может провести допинг-тесты, а те немногочисленные проверки, которые орган все-таки реализовал в течение последнего года, не имели силы. При этом, как подчеркивает газета, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уполномочены осуществлять контроль лишь на соревнованиях, организаторами которых они являются, то есть чемпионате мира по футболу в случае с ФИФА, Лиге чемпионов и Лиге Европы в случае с УЕФА.

Это означает, что чемпионат Испании и Кубок Испании по футболу находятся в состоянии, когда ни одна международная организация не может провести допинг-контроль. В настоящий момент ожидается, что Испания модифицирует свой антидопинговый закон, чтобы соблюсти все требования WADA.
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