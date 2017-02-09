The Telegraph: Слуцкий заслужил шанс поработать в английской Премьер-лиге
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий является одним из самых недооценённых специалистов мира и заслуживает право поработать в английской
Премьер-лиге, считает The Telegraph.
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Видимо, что-то случилось...
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В список из 20 недооценённых тренеров по версии авторитетного британского издания также попал
Недавно таблоид The Sun сообщил, что Слуцкий побывал на матче «Челси» и готов начать работу в клубе. Однако синие заявили, что информация о возможном назначении российского тренера — это просто слух.
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