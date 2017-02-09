The Telegraph: Слуцкий заслужил шанс поработать в английской Премьер-лиге

В список из 20 недооценённых тренеров по версии авторитетного британского издания также попал экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который сейчас работает в Китае. Португальский специалист уже пробовал свои силы в АПЛ, но его опыт оказался неудачным. Кроме того, британские журналисты выделяют бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера и экс-футболиста «Арсенала» Джованни ван Бронкхорста, которые сейчас работают тренерами в «Мольде» и «Фейеноорде» соответственно.



Недавно таблоид The Sun сообщил, что Слуцкий побывал на матче «Челси» и готов начать работу в клубе. Однако синие заявили, что информация о возможном назначении российского тренера — это просто слух.