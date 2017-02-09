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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28720094/
9 февраля 2017, 17:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

The Telegraph: Слуцкий заслужил шанс поработать в английской Премьер-лиге

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий является одним из самых недооценённых специалистов мира и заслуживает право поработать в английской Премьер-лиге, считает The Telegraph.

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид <span class=error>Слуцкий</span> является одним из самых недооценённых специалистов мира и заслуживает право поработать в английской <nobr>Премьер-лиге</nobr> считает The Telegraph. Увеличить
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В список из 20 недооценённых тренеров по версии авторитетного британского издания также попал экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который сейчас работает в Китае. Португальский специалист уже пробовал свои силы в АПЛ, но его опыт оказался неудачным. Кроме того, британские журналисты выделяют бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера и экс-футболиста «Арсенала» Джованни ван Бронкхорста, которые сейчас работают тренерами в «Мольде» и «Фейеноорде» соответственно.

Недавно таблоид The Sun сообщил, что Слуцкий побывал на матче «Челси» и готов начать работу в клубе. Однако синие заявили, что информация о возможном назначении российского тренера — это просто слух.
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