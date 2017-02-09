«Барселона» и «Челси» поборются за игрока «Валенсии»

По информации источника, на игрока «летучих мышей» претендует «Челси». Отмечается, что футболист сборной Португалии является одной из главный трансферный целей лондонского клуба грядущим летом.

Также сообщается, что «Челси» пытался приобрести Канселу этой зимой, однако, руководство «Валенсии» отказалось вести переговоры сейчас и готово рассмотреть вопрос с продажей игрока по окончании сезона.

На данный момент в активе Канселу 22 матча, одна голевая передача и 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает португальца в 15 млн евро, а его контракт с «Валенсией» рассчитан до 2021 года.

Добавим, что по информации испанских СМИ, на Канселу также претендует «Барселона».