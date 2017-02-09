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9 февраля 2017, 17:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Перес заявил, что «Реал» не предоставит свой стадион для проведения финала Кубка Испании с участием «Барселоны»

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб не сможет предоставить стадион «Сантьяго Бернабеу» для проведения финала Кубка Испании.

Президент Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Перес</span> сообщил что клуб не сможет предоставить стадион Сантьяго Бернабеу для проведения финала Кубка Испании. Увеличить
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Решающая встреча турнира между «Барселоной» и «Алавесом» должна состояться в конце мая.

— «Реал» не может предоставить стадион для финальной игры между «Барселоной» и «Алавесом», потому что на арене будут вестись работы, — цитирует AS Переса. — Здесь больше нечего обсуждать.

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