Перес заявил, что «Реал» не предоставит свой стадион для проведения финала Кубка Испании с участием «Барселоны»

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Решающая встреча турнира между «Барселоной» и «Алавесом» должна состояться в конце мая.

— «Реал» не может предоставить стадион для финальной игры между «Барселоной» и «Алавесом», потому что на арене будут вестись работы, — цитирует AS Переса. — Здесь больше нечего обсуждать.