Давид де Хеа: «Реал»? Мне нечего сказать

Ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» выступает против покупки испанского голкипера.

— Будущее? Никто не знает, как все будет, — цитирует AS де Хеа. — Я очень счастлив в действующем клубе. В Англии очень приятно играть в футбол. «Реал»? Мне нечего сказать, я сосредоточен на своей команде.