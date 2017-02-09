Давид де Хеа: «Реал»? Мне нечего сказать
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не исключил возможности перехода в «Реал» предстоящим летом.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» выступает против покупки испанского голкипера.
— Будущее? Никто не знает, как все будет, — цитирует AS де Хеа. — Я очень счастлив в действующем клубе. В Англии очень приятно играть в футбол. «Реал»? Мне нечего сказать, я сосредоточен на своей команде.
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