«Иртыш» сыграет с «Алашкертом»

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В турнирной таблице текущего чемпионата Армении «Алашкерт» занимает второе место, отставая на четыре очка от «Ширак Гюмри».



Команда составлена в основном из местных футболистов. В нынешнем составе нашего соперника есть пять легионеров — Иракли Квеквескири и Арам Овсепян (Россия), Фоменко и Ховбоша (Украина) и Тасич (Сербия). Возглавляет армянский клуб 41-летний специалист Арам Восканян.



Домашние матчи «Алашкерт» проводит на стадионе «Наири» в столичном Ереване, вмещающий 6 800 зрителей.



Начало встречи в 20:30 по времени Астаны.