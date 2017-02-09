«Иртыш» сыграет с «Алашкертом»
Сегодня павлодарский «Иртыш» проведет заключительный поединок на втором
учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперник — футбольный клуб «Алашкерт» — представитель чемпионата Армении.
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В турнирной таблице текущего чемпионата Армении «Алашкерт» занимает второе место, отставая на четыре очка от «Ширак Гюмри».
Команда составлена в основном из местных футболистов. В нынешнем составе нашего соперника есть пять легионеров — Иракли Квеквескири и Арам Овсепян (Россия), Фоменко и Ховбоша (Украина) и Тасич (Сербия). Возглавляет армянский клуб 41-летний специалист Арам Восканян.
Домашние матчи «Алашкерт» проводит на стадионе «Наири» в столичном Ереване, вмещающий 6 800 зрителей.
Начало встречи в 20:30 по времени Астаны.
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