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9 февраля 2017, 16:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: «Манчестер Сити» готов продать Агуэро в «Интер» за 93 миллиона евро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может сменить клубную прописку, утверждает Football Italia.

Нападающий Манчестер Сити <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Агуэро</span> может сменить клубную прописку. Увеличить
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В подписании контракта с форвардом заинтересован «Интер». Горожане готовы расстаться с игроком, если миланцы заплатят за его переход 93 миллиона евро. Ранее сообщалось, что руководство черно-синих выделит клубу 400 миллионов на трансферы во время летнего трансферного окна.

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