СМИ: «Манчестер Сити» готов продать Агуэро в «Интер» за 93 миллиона евро
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может сменить клубную прописку, утверждает Football Italia.
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В подписании контракта с форвардом заинтересован «Интер». Горожане готовы расстаться с игроком, если миланцы заплатят за его переход 93 миллиона евро. Ранее сообщалось, что руководство
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