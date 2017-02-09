СМИ: «Манчестер Сити» готов продать Агуэро в «Интер» за 93 миллиона евро

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В подписании контракта с форвардом заинтересован «Интер». Горожане готовы расстаться с игроком, если миланцы заплатят за его переход 93 миллиона евро. Ранее сообщалось, что руководство черно-синих выделит клубу 400 миллионов на трансферы во время летнего трансферного окна.