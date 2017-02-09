«Иртыш» подписал бразильца

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Отметим, что в стан бело-синих 29-летний футболист перебрался на правах свободного агента, а в прошлом сезоне он выступал за израильский «Бней-Сахнин».



Родриго воспитанник клуба «Васко да Гама», в котором он дебютировал в 2006 году. Также Родриго Антонио выступал за итальянскую «Брешию», португальские «Маритиму», «Беленесеш», «Ольяненсе» и «Пасуш де Ферейра», бразильский «Ипатинга».



Родриго Антонио до Насименто



Дата рождения: 27 июля 1987

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Бразилия

Рост: 181 см.

Вес: 76 кг.