«Иртыш» подписал бразильца
Павлодарский «Иртыш» подписал контракт с бразильским полузащитником Родриго Антонио до Насименто.
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Родриго воспитанник клуба «Васко да Гама», в котором он дебютировал в 2006 году. Также Родриго Антонио выступал за итальянскую «Брешию», португальские «Маритиму», «Беленесеш», «Ольяненсе» и «Пасуш де Ферейра», бразильский «Ипатинга».
Родриго Антонио до Насименто
Дата рождения: 27 июля 1987
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Бразилия
Рост: 181 см.
Вес: 76 кг.
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