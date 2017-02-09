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9 февраля 2017, 13:11 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» подписал бразильца

Павлодарский «Иртыш» подписал контракт с бразильским полузащитником Родриго Антонио до Насименто.

Павлодарский Иртыш подписал контракт с бразильским полузащитником <span class=error>Родриго</span> <span class=error>Антонио</span> до <span class=error>Насименто</span>. Увеличить
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Отметим, что в стан бело-синих 29-летний футболист перебрался на правах свободного агента, а в прошлом сезоне он выступал за израильский «Бней-Сахнин».

Родриго воспитанник клуба «Васко да Гама», в котором он дебютировал в 2006 году. Также Родриго Антонио выступал за итальянскую «Брешию», португальские «Маритиму», «Беленесеш», «Ольяненсе» и «Пасуш де Ферейра», бразильский «Ипатинга».

Родриго Антонио до Насименто

Дата рождения: 27 июля 1987
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Бразилия
Рост: 181 см.
Вес: 76 кг.

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