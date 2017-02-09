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9 февраля 2017, 11:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» интересуется Хартом, «Ман Сити» готов продать вратаря за £ 15 млн

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, который нынешний сезон на правах аренды проводит в «Торино», летом может перебраться в «Арсенал».

Арендное соглашение истекает в конце сезона, после чего 29-летний футболист вернётся в «Манчестер Сити», контракт с которым действует до лета 2019 года.

По информации Daily Mail, интересе к Харту проявляет лондонский «Арсенал», тренерский штаб которого ищет замену Петру Чеху. Руководство «МС» осведомлено об этом и готово продать вратаря сборной Англии за £ 15 млн.

Конкуренцию «Арсеналу» в любой момент может составить «Ливерпуль», тренерский штаб которого недоволен игрой своих вратарей Симона Миньоле и Лориса Кариуса.

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