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9 февраля 2017, 11:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шмельцер принёс извинения от имени «Боруссии» Д за поведение фанатов

Капитан дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер принёс извинения болельщикам «РБ Лейпциг» от имени команды.

Слова Шмельцера относились к событиям с участием фанатов, которые произошли перед матчем 19-го тура Бундеслиги между «Боруссией» и «Лейпцигом» (1:0).

«Мы в ужасе и расстроены случившимся. Команда осуждает насилие против людей. Мы приносим свои извинения и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — цитирует Шмельцера интернет-издание Sport1.

Около 400 фанатов «Боруссии» пытались остановить автобус с футболистами «Лейпцига». Благодаря действиям полиции сделать это не удалось, после чего хулиганы переключили своё внимание на болельщиков гостей, направлявшихся на стадион. Фанаты «Боруссии» напали на них, в том числе женщин и детей, забросав их бутылками и камнями.

Боруссия Д
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