Шмельцер принёс извинения от имени «Боруссии» Д за поведение фанатов

Слова Шмельцера относились к событиям с участием фанатов, которые произошли перед матчем 19-го тура Бундеслиги между «Боруссией» и «Лейпцигом» (1:0).



«Мы в ужасе и расстроены случившимся. Команда осуждает насилие против людей. Мы приносим свои извинения и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — цитирует Шмельцера интернет-издание Sport1.



Около 400 фанатов «Боруссии» пытались остановить автобус с футболистами «Лейпцига». Благодаря действиям полиции сделать это не удалось, после чего хулиганы переключили своё внимание на болельщиков гостей, направлявшихся на стадион. Фанаты «Боруссии» напали на них, в том числе женщин и детей, забросав их бутылками и камнями.