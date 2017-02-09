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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28714027/
9 февраля 2017, 11:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент: Если ФИФА разрешит Зозуле играть, будут варианты и в Китае, и в Норвегии

Владимир Кузьменко, агент нападающего Романа Зозули, права на которого принадлежат «Бетису», сообщил, что игрок направил запрос в ФИФА с просьбой разрешить перейти в команду из чемпионата, где ещё открыто трансферное окно.

Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Позже Зозуля принял решение остаток сезона провести в «Бетисе».

«Рома должен был дать окончательный ответ в понедельник, но решил взять ещё несколько дней. Встречи продолжаются. Их результат и своё решение Рома объявит на пресс-конференции — мы сделаем одну большую для всех СМИ. Её дату пока не назначали, но надеемся, что она пройдёт в Севилье. Хотя из-за большого резонанса, который вызвало это дело, Ла Лига или Ассоциация футболистов Испании, скорее всего, захотят организовать её в Мадриде.

Но хотелось бы, чтобы это было здесь, на месте. Поездки в Мадрид для Ромы сейчас не очень желательны, для его же страховки. Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в тот чемпионат, где трансферное окно ещё открыто. Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой. Главное — разрешение», — цитирует Кузьменко «Сегодня».
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