Агент: Если ФИФА разрешит Зозуле играть, будут варианты и в Китае, и в Норвегии
Владимир Кузьменко, агент нападающего Романа Зозули, права на которого принадлежат «Бетису», сообщил, что игрок направил запрос в ФИФА с просьбой разрешить перейти в команду из чемпионата, где ещё открыто трансферное окно.
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«Рома должен был дать окончательный ответ в понедельник, но решил взять ещё несколько дней. Встречи продолжаются. Их результат и своё решение Рома объявит на
Но хотелось бы, чтобы это было здесь, на месте. Поездки в Мадрид для Ромы сейчас не очень желательны, для его же страховки. Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в тот чемпионат, где трансферное окно ещё открыто. Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой. Главное — разрешение», — цитирует Кузьменко «Сегодня».
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