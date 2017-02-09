«Днепр» обмелел, Ярмоленко опоздал. Что происходит с чемпионатом Украины
«Днепр» на грани исчезновения, Ярмоленко больше не хотят клубы из Европы, а Кучук едет работать в клуб, у которого нет дома.
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Видимо, что-то случилось...
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«Днепр», который недавно играл в финале Лиги Европы, теперь никому не нужен и на грани исчезновения. Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» больше не хотят клубы из Европы. А Леонид Кучук едет работать в клуб, у которого нет дома. «Советский спорт» — о том, что происходит в украинском футболе.
«ДНЕПР»
Место: 11-е в
Главный тренер: Дмитрий Михайленко.
Ситуация:
Два года назад «Днепр» играл в финале Лиги Европы, а теперь может исчезнуть. Владелец Игорь Коломойский охладел к футболу и клубу — и теперь «Днепр» не платит по долгам. Ни бывшим тренерам Хуанде Рамосу и Мирону Маркевичу, ни бывшим игрокам.
— Пока был интерес, инвестор вкладывал деньги. За это время в клубе не удосужились
По словам Калиниченко, проблема, с которой столкнулся «Днепр», актуальна не только для Украины, но и для России, с той лишь разницей, что российские команды, в основном, финансироуются из бюджета, а не частными инвесторами.
— И спонсирование это из бюджета тоже может прекратиться в любой момент. Примеров масса — «Томь», «Кубань», «Волга»… Это только последние примеры, — говорит Калиниченко.
Комментарий Артема Франкова, украинского журналиста:
— Ожидалось, что «Днепр» вообще переведут дивизионом ниже, но мы не представляли, как это может быть осуществлено посреди сезона. Во что тогда превратились бы оставшиеся матчи команды? А так меня не удивишь никакими штрафами «Днепра» — такие неприятности сыплются на клуб давно. И по «делу Рамоса», и по «делу Калинича». «Днепр» демонстрирует полное нежелание с этими долгами рассчитываться. Если клуб не будет платить долги, наказания станут бесконечными. И за что в таких условиях будет бороться команда, непонятно. Списать же долги можно только прекращением существования юрлица.
Не хотелось бы говорить об этом, ведь речь идет о клубе культовом не только для украинского, но и для советского футбола, но все идет к прекращению существования «Днепра» в конце сезона.
«ШАХТЕР»
Место: 1-е в
Главный тренер: Пауло Фонсека.
Ситуация:
«Шахтер» имеет колоссальное преимущество над традиционным соперником в борьбе за чемпионство — «Динамо» отстает на 13 очков. Так что с чемпионством все ясно — отпразднует его команда, судя по всему, в Харькове. Именно там теперь «Шахтер» станет проводить домашние матчи. На «Донбасс Арене» это не возможно, а во Львове клуб себя чувствовал не слишком уютно.
Уютно чувствует себя в «Шахтере» капитан Дарио Срна. Настолько, что отказался переходить в «Барселону». Правда, даже слова 34-летнего хорвата в интервью украинскому каналу «Футбол» не дают ответа на вопрос, насколько конкретным было предложение каталонцев: «Я принял правильное решение, оставшись в “Шахтере”. Что касается “Барселоны”, не буду это комментировать, потому что это непрофессионально».
Комментарий Артема Франкова:
— Относился к истории с возможным переходом Срны в «Барселону» скептически. Не знаю, насколько это было близко и осуществимо. Срна
«ДИНАМО»
Место: 2-е в
Главный тренер: Сергей Ребров.
Ситуация:
Нынешнее «Динамо» пока не может конкурировать с «Шахтером», несмотря на то, что главная звезда команды Андрея Ярмоленко
Комментарий Артема Франкова:
— Если бы было предложение, хоть
«СТАЛЬ»
Место: 9-е в
Главный тренер: Леонид Кучук.
Ситуация:
Белорусский тренер, известный в России по работе с «Кубанью» и «Локомотивом» (а также по тому, как эти клубы с ним расставались), отправился работать в команду, которая не может играть дома. Но если «Шахтер», «Олимпик» и «Заря» не играют в Донецке и Луганске
Комментарий Артема Франкова:
— Кучук — сильный специалист и фигура довольно сложная. Он оставил о себе память по работе в киевском «Арсенале» — был такой веселый клуб, о котором рассказывать можно долго. А приходу людей опытных в наш чемпионат только рад, потому что, к сожалению, наблюдается обратный процесс.
«Сталь» — это идейный наследник донецкого «Металлурга». Те же хозяева, схожее отношение болельщиков. На «Металлург» в Донецке ввиду наличия «Шахтера» не особо ходили. А сейчас днепродзержинская команда играет в Днепропетровске… Но давайте новыми названиями оперировать — команда из города Каменское играет в городе Днепр.
Про реконструкцию стадиона в Каменском много говорилось еще при прошлом руководстве. Ей бы давно закончиться, но появились рассказы про плывун, сложный грунт….
Но нам
«СУМЫ»
Место: 16-е в первой лиге.
Главный тренер: Владимир Лютый.
Ситуация:
Китайские инвесторы неожиданно пришли в
Комментарий Артема Франкова:
— Есть, например, такая команда, как «Судостроитель» из Николаева, которая во второй лиге играет. У нее не то американские не то британские инвесторы. Звучит офигительно громко, но важно, каковы объемы инвестиций.
Что касается «Сум», было сказано, что процесс перехода клуба к новому инвестору рассчитан на вторую часть сезона. Пока там ничего оглушительного. И потом, насколько понимаю, «Сумы» — частично российский клуб. Его спонсирует и Сумское НПО имени Фрунзе, главным акционером которого является Константин Григоришин. А он же россиянин у нас….
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