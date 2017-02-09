Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28710562/
9 февраля 2017, 1:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лестер» в дополнительное время обыграл «Дерби Каунти» в 1/16 финала Кубка Англии

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Футболисты «Лестер Сити» в дополнительное время сумели обыграть «Дерби Каунти» и пробились в 1/8 финала Кубка Англии.

Футболисты <span class=error>Лестер</span> Сити в дополнительное время сумели обыграть Дерби <span class=error>Каунти</span> и пробились в 1/8 финала Кубка Англии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча 1/16 финала, прошедшая в среду в Лестере, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Победу «Лестеру» в дополнительное время принесли мячи Уилфреда Ндиди (94-я минута) и Демарая Грея (114), а в основное время у хозяев отличился Энди Кинг (46). В составе «Дерби» забитым мячом отметился Абдул Камара (61).

Данный матч был переигровкой, так как в первой встрече команды не сумели выявить победителя, сыграв со счетом 2:2.

В 1/8 финала Кубка Англии «Лестер» сыграет 18 февраля с лондонским «Миллуоллом».

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Лестер» выступил с заявлением о полной поддержке главного тренера Раньери

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Английский футбольный клуб «Лестер» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором выразил полную поддержку и доверие главному тренеру команды Клаудио Раньери.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами