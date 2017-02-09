«Лестер» в дополнительное время обыграл «Дерби Каунти» в 1/16 финала Кубка Англии
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Лестер Сити» в дополнительное время сумели обыграть «Дерби Каунти» и пробились в 1/8 финала Кубка Англии.
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Встреча 1/16 финала, прошедшая в среду в Лестере, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Победу «Лестеру» в дополнительное время принесли мячи Уилфреда Ндиди (94-я минута) и Демарая Грея (114), а в основное время у хозяев отличился Энди Кинг (46). В составе «Дерби» забитым мячом отметился Абдул Камара (61).
Данный матч был переигровкой, так как в первой встрече команды не сумели выявить победителя, сыграв со счетом 2:2.
В 1/8 финала Кубка Англии «Лестер» сыграет 18 февраля с лондонским «Миллуоллом».
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