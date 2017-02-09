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9 февраля 2017, 1:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» Дортмунд по пенальти обыграла «Герту» в 1/8 финала Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» на домашнем поле выиграла у «Герты».

В матче 1/8 финала Кубка Германии <span class=error>Боруссия</span> Дортмунд на домашнем поле выиграла у <span class=error>Герты</span>. Увеличить
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Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались хозяева — 3:2.

В первом тайме форвард Саломон Калу вывел берлинцев вперёд, однако вскоре после перерыва счёт стал равным — отличился нападающий «Боруссии» Марко Ройс.

Основное и дополнительное время победителя не выявили. Хозяева завершали встречу в меньшинстве после удаления Сократиса Папастатопулоса, но времени воспользоваться численным преимуществом у «Герты» не было.

Исход матча определился в серии пенальти, в ходе которой сразу трое игроков «Герты» не смогли реализовать свои попытки. Единственным, кто не забил с «точки» у «Боруссии», был Кристиан Пулишич.

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