«Боруссия» Дортмунд по пенальти обыграла «Герту» в 1/8 финала Кубка Германии
В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» на домашнем поле выиграла у «Герты».
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Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались хозяева — 3:2.
В первом тайме форвард Саломон Калу вывел берлинцев вперёд, однако вскоре после перерыва счёт стал равным — отличился нападающий «Боруссии» Марко Ройс.
Основное и дополнительное время победителя не выявили. Хозяева завершали встречу в меньшинстве после удаления Сократиса Папастатопулоса, но времени воспользоваться численным преимуществом у «Герты» не было.
Исход матча определился в серии пенальти, в ходе которой сразу трое игроков «Герты» не смогли реализовать свои попытки. Единственным, кто не забил с «точки» у «Боруссии», был Кристиан Пулишич.
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