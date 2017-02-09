Баллак порекомендовал Озилу перейти из «Арсенала» в «Баварию»

«Месут — удивительный игрок. Он знает, что является одной из главных звёзд “Арсенала”. Многие клубы хотели бы его заполучить. Но если Озил хочет выигрывать большие титулы, то он бы имел больше шансов осуществить это в “Баварии”.



Не думаю, что его высокая трансферная стоимость отпугивает “Баварию”. Если посмотреть на затраты клубов Англии и Китая, то кажется неизбежным то, что скоро мюнхенцы выложат за этот трансфер около € 50 млн. Они должны это сделать, если хотят быть на уровне лучших клубов. Чтобы приобрести игрока мирового класса, необходимо инвестировать деньги», — цитирует Баллака Sport Bild.