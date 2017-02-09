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9 февраля 2017, 1:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Баллак порекомендовал Озилу перейти из «Арсенала» в «Баварию»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак выразил мнение, что его соотечественнику, полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу пойдёт на пользу переход в мюнхенскую «Баварию».

«Месут — удивительный игрок. Он знает, что является одной из главных звёзд “Арсенала”. Многие клубы хотели бы его заполучить. Но если Озил хочет выигрывать большие титулы, то он бы имел больше шансов осуществить это в “Баварии”.

Не думаю, что его высокая трансферная стоимость отпугивает “Баварию”. Если посмотреть на затраты клубов Англии и Китая, то кажется неизбежным то, что скоро мюнхенцы выложат за этот трансфер около € 50 млн. Они должны это сделать, если хотят быть на уровне лучших клубов. Чтобы приобрести игрока мирового класса, необходимо инвестировать деньги», — цитирует Баллака Sport Bild.

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