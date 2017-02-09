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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28710480/
9 февраля 2017, 1:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Пайета помог «Марселю» победить «Генгам» в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Футболисты «Марселя» на своем поле переиграли «Генгам» в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в среду на стадионе «Велодром» в Марселе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Бафетимби Гомис (26-я минута) и Димитри Пайет (76), который забил первый мяч после возвращения в «Марсель» из лондонского «Вест Хэм Юнайтед».

«Марсель» набрал 36 очков и вышел на шестое место в таблице французской Лиги 1. «Генгам» с 31 очком занимает девятую строчку.

Пайет перешел из «Вест Хэма» в «Марсель» в конце января, подписав с французским клубом контракт сроком на 4,5 года.

8.02.2017 23:00 основной раунд: 24-й тур Velodrome
Марсель 2:0 Генгам
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Руди Гарсия Антуан Комбуаре
Голы
26′ Бафетимби Гомис 18
76′ Димитри Пайет 11
Составы
Йоан Пеле 16
Хироки Сакаи 2
Матеус Маседу Дориа 3
77′ Жорже Пиреш Роланду 6
Род Фанни 24
Морган Сансон 8
Вильям Венкер 19
42′ Бафетимби Гомис 18
70′ Флориан Товен 26
Реми Кабелла 7
88′ Максим Лопес 27
Лассана Диарра 10
80′ Димитри Пайет 11
Андре-Франк Замбо 29
1 Карл-Юхан Юнссон
6 Бессама Санко
7 Дориан Левек
22 Жонатан Мартинс Перейра
27 Матье Бодмер
17 Этьен Дидо
19 Яннис Салибюр
21 Людовик Блас
15 Жереми Сорбон 66′
8 Люка До
24 Маркюс Коко 62′ 38′
10 Николя Бенезе
23 Джимми Бриан 81′
9 Александр Менди
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 1
4 Угловые 4
18 Фолы 6
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Бенуа Милло (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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