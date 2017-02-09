Гол Пайета помог «Марселю» победить «Генгам» в матче чемпионата Франции по футболу
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Марселя» на своем поле переиграли «Генгам» в матче 24-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в среду на стадионе «Велодром» в Марселе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Бафетимби Гомис (26-я минута) и Димитри Пайет (76), который забил первый мяч после возвращения в «Марсель» из лондонского «Вест Хэм Юнайтед».
«Марсель» набрал 36 очков и вышел на шестое место в таблице французской Лиги 1. «Генгам» с 31 очком занимает девятую строчку.
Пайет перешел из «Вест Хэма» в «Марсель» в конце января, подписав с французским клубом контракт сроком на 4,5 года.
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Антуан Комбуаре
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Милло (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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