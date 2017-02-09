Гол Пайета помог «Марселю» победить «Генгам» в матче чемпионата Франции по футболу

Встреча, прошедшая в среду на стадионе «Велодром» в Марселе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Бафетимби Гомис (26-я минута) и Димитри Пайет (76), который забил первый мяч после возвращения в «Марсель» из лондонского «Вест Хэм Юнайтед».

«Марсель» набрал 36 очков и вышел на шестое место в таблице французской Лиги 1. «Генгам» с 31 очком занимает девятую строчку.

Пайет перешел из «Вест Хэма» в «Марсель» в конце января, подписав с французским клубом контракт сроком на 4,5 года.