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9 февраля 2017, 1:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперником «Барселоны» в финале Кубка Испании станет «Алавес»

«Алавес» с минимальным счётом одолел «Сельту» в ответном матче ½ финала Кубка Испании и пробился в решающий раунд турнира. В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья.

<span class=error>Алавес</span> с минимальным счётом одолел <span class=error>Сельту</span> в ответном матче ½ финала Кубка Испании и пробился в решающий раунд турнира. Увеличить
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Хозяева провели решающую атаку на 82-й минуте, когда Эдгар Мендес получил пас от Виктора Камарасы, эффектно ушёл от двух соперников и переиграл голкипера соперника.

В финале турнира «Алавесу» предстоит встретиться с «Барселоной», обыгравшей «Атлетико». В чемпионате Испании каталонцы идут на 2-м месте, а баски — на 12-м.

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