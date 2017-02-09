Соперником «Барселоны» в финале Кубка Испании станет «Алавес»
«Алавес» с минимальным счётом одолел «Сельту» в ответном матче ½ финала Кубка Испании и пробился в решающий раунд турнира. В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья.
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Хозяева провели решающую атаку на 82-й минуте, когда Эдгар Мендес получил пас от Виктора Камарасы, эффектно ушёл от двух соперников и переиграл голкипера соперника.
В финале турнира «Алавесу» предстоит встретиться с «Барселоной», обыгравшей «Атлетико». В чемпионате Испании каталонцы идут на 2-м месте, а баски — на 12-м.
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