«Айнтрахт» одержал волевую победу над «Ганновером» в Кубке Германии
В матче 1/8 финала Кубка Германии «Ганновер-96» принимал на своём поле «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «HDI-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Все мячи в этой встрече пришлись на второй тайм. Точный удар Мартина Харника вывел вперёд «Ганновер», однако «Айнтрахт» усилиями Талеба Таваты и Хариса Сеферовича переломил ход встречи и одержал волевую победу.
Таким образом, «Ганновер» своё выступление в Кубке Германии завершил, а «Айнтрахт» пробился в четвертьфинал турнира.
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