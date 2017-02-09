«Айнтрахт» одержал волевую победу над «Ганновером» в Кубке Германии

Все мячи в этой встрече пришлись на второй тайм. Точный удар Мартина Харника вывел вперёд «Ганновер», однако «Айнтрахт» усилиями Талеба Таваты и Хариса Сеферовича переломил ход встречи и одержал волевую победу.



Таким образом, «Ганновер» своё выступление в Кубке Германии завершил, а «Айнтрахт» пробился в четвертьфинал турнира.