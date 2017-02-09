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9 февраля 2017, 1:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Айнтрахт» одержал волевую победу над «Ганновером» в Кубке Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Ганновер-96» принимал на своём поле «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «HDI-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Все мячи в этой встрече пришлись на второй тайм. Точный удар Мартина Харника вывел вперёд «Ганновер», однако «Айнтрахт» усилиями Талеба Таваты и Хариса Сеферовича переломил ход встречи и одержал волевую победу.

Таким образом, «Ганновер» своё выступление в Кубке Германии завершил, а «Айнтрахт» пробился в четвертьфинал турнира.

Ганновер-96
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