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9 февраля 2017, 1:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» вырвал победу у «Болоньи», играя вдевятером

«Милан» одержал трудовую победу над «Болоньей» в выездном матче 18-го тура Серии А со счётом 1:0.

Милан одержал трудовую победу над Болоньей в выездном матче 18-го тура Серии А со счётом 1:0. Увеличить
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Уже на 36-й минуте с поля был удалён защитник миланцев Габриэль Палетта, получивший две жёлтые карточки, а на 59-й минуте россонери и вовсе остались вдевятером из-за удаления Юрая Куцки. Тем не менее подопечные Винченцо Монтеллы смогли не только сдержать натиск соперника, но и забили гол усилиями Марио Пашалича.

«Милан» идёт на 7-м месте в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. «Болонья» занимает 14-ю позицию с 27 баллами.

8.02.2017 22:45 основной раунд: 18-й тур Renato Dall'Ara
Болонья 0:1 Милан
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Донадони Винченцо Монтелла
Голы
80 Марио Пашалич (Ж. Деулофеу) 89′
Составы
Анжелу Да Коста 1
Эмиль Крафт 4
Доменико Майетта 20
47′ Симоне Верди 9
Ладислав Крейчи 11
90+2′ Адам Надь 16
90+5′ Блерим Джемаили 31
Маттиа Дестро 10
18′ 77′ Ибраима Мбай 15
Василис Торосидис 35
45′ 62′ Даниэле Гастальделло 28
Бруно Петкович 21
80′ Эрик Пульгар 5
Федерико Вивиани 6
99 Джанлуиджи Доннарумма
20 Иньяцио Абате 23′
21 Леонель Ванджони 71′
29 Габриэль Палетта 18′ 36′
7 Жерар Деулофеу
33 Юрай Куцка 53′ 59′
80 Марио Пашалич
8 Хесус Хоакин Сусо
13 Алессио Романьоли 31′
17 Кристиан Сапата
73 Мануэль Локателли 45′
15 Густаво Гомес
70 Карлос Бакка 62′
16 Андреа Поли
Статистика
5 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 4
7 Угловые 9
13 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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