«Милан» вырвал победу у «Болоньи», играя вдевятером

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Уже на 36-й минуте с поля был удалён защитник миланцев Габриэль Палетта, получивший две жёлтые карточки, а на 59-й минуте россонери и вовсе остались вдевятером из-за удаления Юрая Куцки. Тем не менее подопечные Винченцо Монтеллы смогли не только сдержать натиск соперника, но и забили гол усилиями Марио Пашалича.



«Милан» идёт на 7-м месте в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. «Болонья» занимает 14-ю позицию с 27 баллами.