«Милан» вырвал победу у «Болоньи», играя вдевятером
«Милан» одержал трудовую победу над «Болоньей» в выездном матче 18-го тура Серии А со счётом 1:0.
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Уже на 36-й минуте с поля был удалён защитник миланцев Габриэль Палетта, получивший две жёлтые карточки, а на 59-й минуте россонери и вовсе остались вдевятером
«Милан» идёт на 7-м месте в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. «Болонья» занимает 14-ю позицию с 27 баллами.
Главные тренеры
|Роберто Донадони
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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