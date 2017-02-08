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8 февраля 2017, 23:57 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший вратарь донецкого футбольного клуба «Шахтер» и киевского «Динамо» Виктор Чанов скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает издание «Гордон».

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О причинах смерти известного в прошлом футболиста не сообщается.

Чанов является трехкратным чемпионом СССР (1985, 1986, 1990), пятикратным обладателем Кубка СССР (1980, 1982, 1985, 1987, 1990). В 1986 году в составе киевского «Динамо» становился победителем Кубка обладателей кубков и был награжден призом «Вратарь года» в СССР. В 1988 году в вместе со сборной СССР дошел до финала чемпионата, также участвовал в чемпионате мира 1986 года. За сборную СССР провел 21 игру, пропустив восемь мячей.

С 1995 года начал тренерскую карьеру. Работал в киевских клубах ЦСКА-«Борисфен» и «Динамо».

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