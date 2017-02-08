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8 февраля 2017, 23:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Аллегри: «Арсенал»? Я не буду ничего опровергать или подтверждать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о том, что летом он может сменить Арсена Венгера на посту наставника «Арсенала».

«Слухи о моём переходе в “Арсенал” по окончании сезона? Я не буду ничего опровергать или подтверждать. Я связан соглашением с “Ювентусом”, и сейчас мы сфокусированы на победах в матчах. В этот период сезона СМИ всегда говорят о моём уходе, даже в том случае, если у моей команды всё хорошо», — приводит слова Аллегри Mediaset Premium.

Ранее сообщалось, что Венгер покинет «Арсенал» по окончании сезона в связи с истечением срока действия контракта, а также о том, что руководство «Ювентуса» может летом отправить Аллегри в отставку.

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