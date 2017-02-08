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8 февраля 2017, 23:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фернандиньо: Уверен, Жезус вырастет в игрока мирового уровня

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился мнением о молодом нападающем команды Габриэле Жезусе.

«Жезусу ещё есть чему учиться, но он хорошо начинает карьеру в “Сити”. Приятно видеть его прогресс. Главное, что ему удаётся забивать голы. Габриэл очень быстро приспособился к новым условиям. Играть в Англии непросто, но я очень надеюсь, что ему удастся продолжить выступать в том же духе и стать ещё более классным футболистом. Уверен, что он сильно прибавит и вырастет в игрока мирового уровня», — цитирует Фернандиньо пресс-служба клуба.

Жезус провёл три матча в АПЛ в текущем сезоне и забил три гола, а также отметился одной результативной передачей.

Манчестер Сити
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