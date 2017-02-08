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8 февраля 2017, 23:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вагнер Лав: Конечно, мотивом Витселя при переезде в Китай были деньги

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, который ныне играет за «Аланьяспор», оценил переход полузащитника Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Бывший нападающий ЦСКА <span class=error>Вагнер</span> Лав который ныне играет за Аланьяспор оценил переход полузащитника <span class=error>Акселя</span> <span class=error>Витселя</span> из Зенита в китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь. Увеличить
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Ранее СМИ сообщали, что зарплата бельгийского игрока в новом клубе составит около € 18 млн в год.

«Можно понимать Витселя или не понимать, но, конечно, мотивом для этого парня были деньги. Совершенно понятно, что столько, сколько Аксель будет получать в Китае, он никогда не заработает ни в “Ювентусе”, ни в другом клубе», — сказал Вагнер Лав в интервью программе «Спортивный репортёр».

Сам Вагнер также успел поиграть в Китае, перейдя из ЦСКА в «Шаньдун Лунэн» в 2013 году.
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