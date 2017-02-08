Вагнер Лав: Конечно, мотивом Витселя при переезде в Китай были деньги

Ранее СМИ сообщали, что зарплата бельгийского игрока в новом клубе составит около € 18 млн в год.



«Можно понимать Витселя или не понимать, но, конечно, мотивом для этого парня были деньги. Совершенно понятно, что столько, сколько Аксель будет получать в Китае, он никогда не заработает ни в “Ювентусе”, ни в другом клубе», — сказал Вагнер Лав в интервью программе «Спортивный репортёр».



Сам Вагнер также успел поиграть в Китае, перейдя из ЦСКА в «Шаньдун Лунэн» в 2013 году.