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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28709947/
8 февраля 2017, 23:20 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сравнялась по очкам с «ПСЖ» в чемпионате Франции

Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 1:0 в пользу «Ниццы».

Единственный мяч на седьмой минуте забил Вилан Сипрьен. «Ницца» набрала 52 очка и идет третьей в чемпионате Франции. Столько же у «ПСЖ», который на втором месте по дополнительным показателям. У лидера чемпионата «Монако» на три очка больше. «Сент-Этьен» на пятом месте — 36 очков.

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