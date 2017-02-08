«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сравнялась по очкам с «ПСЖ» в чемпионате Франции
Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 1:0 в пользу «Ниццы».
Единственный мяч на седьмой минуте забил Вилан Сипрьен. «Ницца» набрала 52 очка и идет третьей в чемпионате Франции. Столько же у «ПСЖ», который на втором месте по дополнительным показателям. У лидера чемпионата «Монако» на три очка больше. «Сент-Этьен» на пятом месте — 36 очков.
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