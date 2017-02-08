Вратарь «Мельбурн Сити» дисквалифицирован на пять матчей за проявление расизма

В ходе матча с «Мельбурн Виктори» (1:2) Бузанис назвал нападающего соперника Бесарта Беришу, который является выходцем из Косово, «чёртовым цыганом». Позже Дин принёс извинения, и этот факт был учтён дисциплинарным комитетом.



Узнав меру наказания, Бузанис отметил, что раскаивается и в дальнейшем не будет позволять себе ничего подобного. «Мои дальнейшие действия на поле и за его пределами покажут, что я извлёк уроки. Приношу свои извинения болельщикам и всей австралийской футбольной общественности», — сказал Дин.