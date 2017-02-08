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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28709772/
8 февраля 2017, 23:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вратарь «Мельбурн Сити» дисквалифицирован на пять матчей за проявление расизма

Голкипер «Мельбурн Сити» Дин Бузанис дисквалифицирован на пять матчей за расистские оскорбления, сообщает официальный сайт чемпионата Австралии.

В ходе матча с «Мельбурн Виктори» (1:2) Бузанис назвал нападающего соперника Бесарта Беришу, который является выходцем из Косово, «чёртовым цыганом». Позже Дин принёс извинения, и этот факт был учтён дисциплинарным комитетом.

Узнав меру наказания, Бузанис отметил, что раскаивается и в дальнейшем не будет позволять себе ничего подобного. «Мои дальнейшие действия на поле и за его пределами покажут, что я извлёк уроки. Приношу свои извинения болельщикам и всей австралийской футбольной общественности», — сказал Дин.
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