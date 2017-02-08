«Он как Марадона». Самая ленивая звезда 2000-х
Альваро Рекоба уникален: он умудрился влюбить в себя многих болельщиков, даже будучи ленивым и вспыхивая лишь изредка.
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«Рекоба — это всегда был сон: в любую секунду он мог сотворить волшебство. Самое прекрасное, что я
Альваро Рекоба думал, что переговоры с «Интером» будут долгими и сложными, ожидания почти оправдались — общались с Моратти пять секунд. Президент нерадзурри вошёл в кабинет, поднёс к лицу Альваро контракт, указал на сумму с пятью нулями, спросил: «Столько хватит?». Вот и все переговоры. Если бы Рекоба засомневался, он выбил бы себе зарплату побольше — ради Чино, Китайца, как спустя годы мир будет величать Альваро, Моратти готов был рисковать.
Это сейчас вы давно выбросили из квартиры тонну видеокассет, посчитав их ненужным хламом, а 20 лет назад одна
Рекоба быстро согласился на трансфер, а когда настал дебютный матч за «Интер», пусть и товарищеский, с «Манчестер Юнайтед» — потерял дар речи: «Я вошёл на стадион, где никогда не был. Все огни погасли. Во время презентации игроков вызывали по одному, освещая громадным световым лучом. Когда включился свет, я понял — 90 тысяч человек только что приветствовали меня! «Интер» устроил такую вечеринку, потому что тем же летом перешёл Роналдо. Я смотрел на всё это и чувствовал себя наркоманом».
Спустя неделю начался сезон в Серии А, Роналдо уже носили на руках, распевали его фамилию всем стадионом, а Рекоба смотрел за футболом с лавки. Весь первый тайм «Интер» и «Брешия» отбегали вхолостую, а потом молодой Андреа Пирло и неотёсанный Дарио Убнер придумали гол, Джиджи Симони, тренер нерадзурри, уже задумался, что
Десяток лет Чино узнавали на миланских улицах, и приятнее всего ему было слышать от фанатов: «Эй, я был на том самом матче с «Брешией».
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Рафаэль Перроне не хотел становиться тренером. Он уехал играть в греческий «Олимпиакос», ему подкинули 7-летний контракт, пообещали греческий паспорт, роскошный дом, но спустя полгода всё надоело. «Я боялся летать домой через Атлантику, я скучал по маме, по своим делам». Спустя полгода в Греции Перроне сбежал в Уругвай, в «Олимпиакосе» его откопали, прислали билеты на самолёт, Рафаэль отвечал по телефону — «Да, да, конечно, прилечу назад», — но билеты уже лежали порванными среди мусора. Перроне дисквалифицировала ФИФА, он нашёл своё счастье в скаутинге и воспитании талантливых детишек. Так Рафаэль нашёл Фабиана Карини, Диего Поленту и Хавьера Чевантона, но Альваро Рекоба был его главной находкой. Когда Рекобу ещё не прозвали Китайцем, он уже не был командным игроком. Однажды он вывел свою детскую команду в финал
По
Спустя девять месяцев после того свидания тренер Рекобы стал его тестем. На свадьбу пригласили 400 гостей, закупились фейерверками, стали отмечать и свадьбу, и трансфер Альваро в «Интер». Все эти месяцы Альваро заваливал девушку любовными письмами, потом продолжил писать, когда у них появились Натали и Йеремия — дочь и сын. Девушке поначалу было не очень уютно в Милане, Рекоба ревновал, когда она уезжала домой, названивал по несколько раз за день, Лорена отвечала: «Да, да, конечно, прилечу назад». Только, в отличие от Рафаэля, действительно возвращалась.
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В «Интере» Рекоба делил скамейку с другим уругвайцем, Мартином Ривасом. Однажды играли с «Эмполи», Чино не скучал, следил за игрой, а за вратарём тосканцев Марко Роккати — особенно. «Смотри, Мартин, — говорил Рекоба соседу по лавке, — обрати внимание на их вратаря. Он постоянно далеко выходит из ворот. Если я выйду, то заброшу мяч ему за шиворот. О таком голе я мечтаю уже 10 лет». К тому времени Джиджи Симони перестал выпускать Рекобу, но тут у него сломались почти все игроки атаки, выбора не было — пришлось отправить в игру Чино. Ветер дул в сторону ворот «Эмполи», Роккати опять далеко вышел из ворот. Рекоба забил.
В «Интере» к нему относились
Но поначалу всё было здорово: пока Рекоба ждал, что «Интер» купит ему дом на берегу озера Комо, где у него с Лореной будет семейное гнёздышко, он поселился у Хавьера Санетти и его жены, Паулы. «Их счастье — в том, что они делают добро и ничего не просят взамен», — отзывался Рекоба. Вместе с Санетти Чино пристрастился ходить в караоке-бары: собирались раз в
Сейчас Маурицио Дзампарини поедает тренеров на завтрак в «Палермо», 18 лет назад он заходил на установку в раздевалку другой команды — «Венеции». Руководил ей Вальтер Новеллино, которого Дзампарини потом увольнял из «Палермо», и одна установка запомнилась
Это логично и нелогично одновременно, что полгода в «Венеции» стали лучшими в карьере Чино Рекобы. Нелогично — потому что за почти 10-летний отрезок в «Интере» Альваро стал любимцем тиффози «Интера» и лично Моратти, логично — потому что Вальтер Новеллино его ни в чём не ограничивал. В раздевалке «Интера» была толпа змей, часто готовых задушить друг друга, а в «Венеции» никто не задавал вопросы, почему Рекоба на особом положении. «Молодые игроки после тренировки оставались посмотреть, как бьёт Чино, — вспоминает Андреа Сончин, один из той венецианской «молодёжки». — Он бил с разных точек, и при любых обстоятельствах залетало 8 из 10. Я почти не видел других игроков, кто бил бы так же сильно и точно».
За «Венецию» Рекоба забил 11 мячей в 19 матчах, а лучший матч выдал против «Фиорентины» Трапаттони, включившейся в чемпионскую гонку. Франческо Тольдо, с которым Чино потом делил раздевалку «Интера», видел Рекобу в страшных снах — уругваец дважды забил ему со штрафных, а третий мяч после сольного прохода, как на той
Его полюбили тиффози плавучего города, его технику смаковали на ТВ, но так совместить красоту своего футбола с эффективностью Альваро Рекобе больше не удавалось нигде. В 2007-м Новеллино возглавил «Торино», вернувшийся в Серию А, первым делом арендовал замученного травмами Чино, а любимчик Моратти пообещал, что за сезон забьёт 20 голов. Реальность оказалась прозаичнее — за сезон Рекоба
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Жена Альваро Рекобы — автор его лучшей характеристики: «Он ленивый романтик». Чино был слишком необычным, даже странным для футбольного мира. Знаете, так бывает с вундеркиндами — иногда у них едет крыша, но для них самих такое состояние жизненно важно. На стыке веков базу «Интера» украшал памятник лени Рекобы — его личный стол на тренировочном поле: когда команда выходила на пробежку в туманную погоду, он медленно отставал от колонны, садился за стол и закуривал. Тренеры бежали впереди колонны, они ничего не видели.
«Если бы у меня была голова Хавьера Санетти, я точно стал бы настоящей звездой», — однажды жалел Рекоба. У Санетти не было техники, зато были крепкий характер и ответственность за свою карьеру, а Чино относился к карьере, как к футболу в принципе, не откладывая себе пищу для размышлений. Хосеп Гвардиола выгнал бы Рекобу сразу же, как только узнал его рацион: пока Лорена за обедом ела пару ломтиков хлеба, намазанных маслом и джемом, Альваро просил то жареные овощи, то мясные котлеты, то яичницу и картошку фри из «Макдоналдса».
Рекоба легко растрачивал свои деньги. Однажды ему позвонил уругвайский журналист, хотевший сделать большой материал о жизни Чино в Италии, Рекоба согласился, оплатил автору поездку, дал ему комнату в своём роскошном доме, хвалился татуировкой с Че Геварой на плече, садился за руль «Феррари». Хотя у него была такая громадная зарплата — в 2001-м Моратти, всё ещё впечатлённый Рекобой, дал уругвайцу самую большую в мире зарплату среди футболистов, — что Чино мог спокойно отказаться от части денег, чтобы «Интер» не бедствовал. Спустя год после подписания бешеного контракта с нерадзурри так и случилось. Рекобу не любили в сборной Уругвая. «Мы были командой, где все думают одинаково, — вспоминает Себастьян Абреу, поменявший 28 клубов за карьеру. — Я, Паоло Монтеро, Ричард Моралес, Алехандро Лембо, Фабиан О’Нил — у нас была своя дружная компания, мы слушали кумбию, пили мате, играли в карты. А Рекоба был белой вороной из другого мира: он часами зависал в игровой приставке, общался с нами не вживую, а по электронной почте, отдельно для себя заказывал сладкое молоко». Однажды Чино рассказывал, что его любимое занятие — лежать, играть в приставку и отключать мозг, для других уругвайцев это было диким.
Всё это прощалось ему, когда Альваро Рекоба мог творить волшебство. Волшебная палочка сломалась, когда в «Интере» появился Роберто Манчини: он ставил в состав за работу на тренировках, а не за симпатию Моратти, Рекоба
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Прошлой весной Альваро Рекоба отыграл прощальный матч. Приехал Кристиан Вьери: «Должен же я отблагодарить парня, с чьих передач я забил голов 50». За команду друзей Рекобы сыграл Рубен Соса — детский кумир Чино, с которым однажды Рекоба мило беседовал в эфире уругвайской радиостанции. А ещё там были Франческо Тольдо, Кили Гонсалес, Хавьер Санетти, Хуан Роман Рикельме и Карлос Вальдеррама. С громадного экрана транслировали обращение Луиса Суареса, не прилетевшего по уважительной причине. С марта в жизни Альваро Рекобы появился другой футбол, пляжный, а заодно другие дела, где одной лени не хватит — создание документальных фильмов о южноамериканских футболистах, учёба на спортивного менеджера, экспедиция в Чили на мотоциклах… Но главной игры в его жизни больше нет: «Я не хожу на стадион, я не смотрю футбол в телевизоре, предпочитаю гулять в парке». Разве что Рекоба иногда помогает советами сыну — тот тоже хочет стать большим игроком.
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— Папа, папа, там Марсело из «Реала»!
Это случилось несколько лет назад — Альваро и Йеремия выбрались в Майами, зашли в дорогущий ресторан, а там за столом сидит защитник, которым принято восторгаться. «Будь умничкой, сиди и никому не мешай», — остановил сына Альваро. Марсело услышал, что говорят о нём, доел и подошёл к столику, где сидел Чино: «Добрый день. Извините, не хотел вас тревожить. Я — Марсело, может быть, слышали, и мне нравилась ваша игра».
Марсело фотографируется с
Да всё просто. Чтобы оставить след в футболе, не обязательно быть лучшим в мире.
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