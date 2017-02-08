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8 февраля 2017, 22:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Коноплянки помог «Шальке» выйти в ¼ финала Кубка Германии

«Шальке-04» уверенно обыграл «Зандхаузен» в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии — 4:1.

<span class=error>Шальке</span>-04 уверенно обыграл Зандхаузен в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии — 4:1. Увеличить
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В составе «горняков» отличились Алессандро Шёпф, Даниэль Калиджиури, Налдо и вышедший на замену украинец Евгений Коноплянка. У проигравших гол забил Эндрю Вутен.

В параллельном поединке «Шпортфройнде» в родных стенах переиграл «Мюнхен-1860» со счётом 2:0. В первом тайме ворота соперника поразил Ярослав Линднер, во втором — Кевин Фрайбергер.

Шальке-04
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