Гол Коноплянки помог «Шальке» выйти в ¼ финала Кубка Германии

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В составе «горняков» отличились Алессандро Шёпф, Даниэль Калиджиури, Налдо и вышедший на замену украинец Евгений Коноплянка. У проигравших гол забил Эндрю Вутен.



В параллельном поединке «Шпортфройнде» в родных стенах переиграл «Мюнхен-1860» со счётом 2:0. В первом тайме ворота соперника поразил Ярослав Линднер, во втором — Кевин Фрайбергер.