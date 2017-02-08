Гол Коноплянки помог «Шальке» выйти в ¼ финала Кубка Германии
«Шальке-04» уверенно обыграл «Зандхаузен» в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии — 4:1.
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В составе «горняков» отличились Алессандро Шёпф, Даниэль Калиджиури, Налдо и вышедший на замену украинец Евгений Коноплянка. У проигравших гол забил Эндрю Вутен.
В параллельном поединке «Шпортфройнде» в родных стенах переиграл «Мюнхен-1860» со счётом 2:0. В первом тайме ворота соперника поразил Ярослав Линднер, во втором — Кевин Фрайбергер.
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