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8 февраля 2017, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Кротоне», увеличив отрыв от «Ромы» до 7 очков

«Ювентус» одержал победу над «Кротоне» в выездном матче 18-го тура Серии А.

Счёт на исходе часа игры открыл нападающий гостей Марио Манджукич, а на 74-й минуте партнёр хорвата Гонсало Игуаин удвоил преимущество туринской команды. Счёт 2:0 в пользу «старой синьоры» сохранился до финального свистка.

Благодаря этому успеху «Ювентус» упрочил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков в 23 матчах. «Рома» отстаёт от туринцев на 7 очков, «Наполи» — на 9. «Кротоне» по-прежнему располагается на 19-й строчке, имея в активе 13 очков.

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