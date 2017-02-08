«Ювентус» обыграл «Кротоне», увеличив отрыв от «Ромы» до 7 очков

Счёт на исходе часа игры открыл нападающий гостей Марио Манджукич, а на 74-й минуте партнёр хорвата Гонсало Игуаин удвоил преимущество туринской команды. Счёт 2:0 в пользу «старой синьоры» сохранился до финального свистка.



Благодаря этому успеху «Ювентус» упрочил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков в 23 матчах. «Рома» отстаёт от туринцев на 7 очков, «Наполи» — на 9. «Кротоне» по-прежнему располагается на 19-й строчке, имея в активе 13 очков.