«Ювентус» обыграл «Кротоне», увеличив отрыв от «Ромы» до 7 очков
«Ювентус» одержал победу над «Кротоне» в выездном матче 18-го тура Серии А.
Счёт на исходе часа игры открыл нападающий гостей Марио Манджукич, а на 74-й минуте партнёр хорвата Гонсало Игуаин удвоил преимущество туринской команды. Счёт 2:0 в пользу «старой синьоры» сохранился до финального свистка.
Благодаря этому успеху «Ювентус» упрочил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков в 23 матчах. «Рома» отстаёт от туринцев на 7 очков, «Наполи» — на 9. «Кротоне»
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