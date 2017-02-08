Защитник «Атырау» продолжит карьеру в Сербии

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24-летний македонец перейдет в сербский клуб на правах свободного агента. Ожидается, что он подпишет контракт до июня, после чего соглашение может быть продлено.



В сезоне-2016 Дамчевски провел за «Атырау» 21 матч, в котором забил два гола и отдал одну голевую передачу.



«Спартак Суботица» после 21 тура идет на 8-м месте в чемпионате Сербии.