Защитник «Атырау» продолжит карьеру в Сербии
Центральный защитник «Атырау» Александар Дамчевски перейдет в сербский «Спартак Суботица», сообщает Sports.kz со ссылкой на Mondo.rs.
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24-летний македонец перейдет в сербский клуб на правах свободного агента. Ожидается, что он подпишет контракт до июня, после чего соглашение может быть продлено.
В сезоне-2016 Дамчевски провел за «Атырау» 21 матч, в котором забил два гола и отдал одну голевую передачу.
«Спартак Суботица» после 21 тура идет на 8-м месте в чемпионате Сербии.
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