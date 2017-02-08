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8 февраля 2017, 22:26 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Защитник «Атырау» продолжит карьеру в Сербии

Центральный защитник «Атырау» Александар Дамчевски перейдет в сербский «Спартак Суботица», сообщает Sports.kz со ссылкой на Mondo.rs.

Центральный защитник <span class=error>Атырау</span> <span class=error>Александар</span> Дамчевски перейдет в сербский Спартак <span class=error>Суботица</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на Mondo.rs. Увеличить
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24-летний македонец перейдет в сербский клуб на правах свободного агента. Ожидается, что он подпишет контракт до июня, после чего соглашение может быть продлено.

В сезоне-2016 Дамчевски провел за «Атырау» 21 матч, в котором забил два гола и отдал одну голевую передачу.

«Спартак Суботица» после 21 тура идет на 8-м месте в чемпионате Сербии.

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