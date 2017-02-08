Александр Толстиков: Уверен, у Мартусевича получится в «Лейрии»
Президент «Лейрии» Александр Толстиков прокомментировал «СЭ» подписание контракта с 21-летним российским игроком Максимом Мартусевичем.
Он отметил, что контракт подписан на два с половиной года.
— Максима знаю с семи лет, когда он начинал карьеру в Академии «Спартака», — сказал Толстиков. — Все время за ним следил, видел его в игре. Решил дать парню шанс и пригласил в «Лейрию».
— Речь идет о второй команде или главной?
— Это первая команда. Думаю, он усилит нас. Это обученный футболист, который не раз тренировался с основой ЦСКА, затем выступал за сербский «Явор», а последние полгода провел в пензенском «Зените». Максим созрел для нормального международного уровня.
— Речь идет об аренде или полноценном трансфере?
— С ним подписан полноценный контракт, рассчитанный на два с половиной года.
— Как Мартусевич воспринял вариант с Португалией?
— С удовольствием. У него на глазах есть примеры — Ваня Злобин, Виталий Лысцов, Томас Рукас. Они попробовали себя в больших клубах. Теперь заявить о себе на европейском уровне сможет и Максим.
— Проблем с адаптацией возникнуть не должно?
— Ни в коем случае. У него на хорошем уровне английский язык, тем более о «Лейрии» он знал уже пару месяцев, так что португальский тоже подучил.
— Выступление в Сербии тоже станет плюсом?
— Да. Это высшая лига, где Максим даже забивал.
— Еще
— В это трансферное окно — нет. Сейчас сложная процедура получения рабочей визы. (Сергей АСТАХОВ).
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