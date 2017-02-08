Александр Толстиков: Уверен, у Мартусевича получится в «Лейрии»

Он отметил, что контракт подписан на два с половиной года.

— Максима знаю с семи лет, когда он начинал карьеру в Академии «Спартака», — сказал Толстиков. — Все время за ним следил, видел его в игре. Решил дать парню шанс и пригласил в «Лейрию».

— Речь идет о второй команде или главной?

— Это первая команда. Думаю, он усилит нас. Это обученный футболист, который не раз тренировался с основой ЦСКА, затем выступал за сербский «Явор», а последние полгода провел в пензенском «Зените». Максим созрел для нормального международного уровня.

— Речь идет об аренде или полноценном трансфере?

— С ним подписан полноценный контракт, рассчитанный на два с половиной года.

— Как Мартусевич воспринял вариант с Португалией?

— С удовольствием. У него на глазах есть примеры — Ваня Злобин, Виталий Лысцов, Томас Рукас. Они попробовали себя в больших клубах. Теперь заявить о себе на европейском уровне сможет и Максим.

— Проблем с адаптацией возникнуть не должно?

— Ни в коем случае. У него на хорошем уровне английский язык, тем более о «Лейрии» он знал уже пару месяцев, так что португальский тоже подучил.

— Выступление в Сербии тоже станет плюсом?

— Да. Это высшая лига, где Максим даже забивал.

— Еще кто-то из россиян будет в вашей команде?

— В это трансферное окно — нет. Сейчас сложная процедура получения рабочей визы. (Сергей АСТАХОВ).